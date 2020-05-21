В Москву вернулись 210 туристов, застрявших из-за пандемии на Мальте и Кипре. Их возвращением занимались волонтеры проекта «Своих не бросаем». Они организовали специальный рейс для россиян, помогли оформить заявку и зарегистрироваться на борт. И приятным сюрпризом для пассажиров стало, что лайнером управлял Герой России Дамир Юсупов.

«Все абсолютно туристы за границей, которые находятся на разных территориях, организовали чаты, в которых они общаются и обсуждают проблемы. К этим чатам подключены наши волонтеры. мы знаем проблематику всех людей, которые остались за границей. И наши волонтеры подключаются к решению этой проблемы», — сказал Дамир Юсупов.

Возвращением туристов на Родину активно занимаются и наши дипломаты. Благодаря их усилиям в Россию с начала пандемии вернулись больше 230 тысяч соотечественников.