Нагретый на солнце автомобиль уничтожает коронавирус? — мнение вирусолога
Авторы идеи с парилкой в салоне машины утверждают — так можно бесплатно дезинфицировать перчатки и маски.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Dieter Möbus, 5-tv.ru
В сети распространилась информация о том, что нагретый на солнце автомобиль может стать «камерой смерти» для штаммов коронавируса. Авторы идеи подчеркивают, что такой способ «чрезвычайно эффективен и не требует финансовых затрат». Ситуацию прокомментировал профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский.
По словам специалиста, вирус действительно инактивируется при высоких температурах. Однако нагретая машина не может оказать никакого влияния на распространение COVID-19.
«Концепция чуда она не отменима, но это крайне маловероятно. Иными словами — это просто не возможно. Если кто-то заболел, то надо обращаться к врачам. Нагретая машина не поможет. Внутри нашего тела все равно 37. Бессмыслица это все. Оставлю все шутки в стороне — это никакой роли не играет. Заражаются люди не в машинах, а в общественных местах, в больницах. В личном автомобиле вообще никакого COVID-19 не может быть. Это все чепуха», — заявил вирусолог.
В интернете также распространился слух о том, что нагретый автомобиль якобы может дезинфицировать средства индивидуальной защиты. Мол, оставьте маски и перчатку на приборной панели, и горячий воздух в салоне убьет вирус.
«Можно использовать кастрюлю или скороварку — это гораздо эффективнее будет. Идея с нагретым автомобилем поразила ваше воображение? Это все вздор!» — резюмировал специалист.
Ранее 5-tv.ru писал — вирусолог рассказал, как COVID-19 передается через чипсы.
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