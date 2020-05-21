«Это вам не Моцарт»: Соседов объяснил, почему Моисееву не нужно возвращаться на сцену

В последнее время звезда 90-х Борис Моисеев совсем перестал появляться на публике. Его не видно на светских раутах, а соседи замечают, что артист редко выходит даже на прогулку возле дома. Неужели здоровье перенесшего инсульт музыканта снова ухудшилось, а фанатам придется оставить надежду на возвращение Моисеева на сцену? Эти животрепещущие вопросы 5-tv.ru задал музыкальному критику и журналисту Сергею Соседову.

«Я думаю, что он уже все сделал. Он уже все спел и сказал, станцевал. Сейчас он неважно себя чувствует. Я думаю, что ему не нужно появляться в таком виде на сцене. Все уже закончилось. Закончилось творчество. Он просто болен, он слабый по состоянию здоровья. Артист не должен выходить на сцену немощным», — решительно заявил Сергей.

По его словам, музыкант — это человек, который берет на себя ответственность нести миру все самое лучшее, дарить положительную энергию и удивительные эмоции. Но этого Моисеев, по мнению Соседова, уже не в силах сделать, поскольку сам нуждается в заботе и внимании.

«Кто из артистов на склоне лет позволяет выходить себе в таком состоянии — они просто предают и дискредитируют профессию. Артист не имеет права выходить только используя свой прежний бэкграунд, прежний капитал, успех и выходить „Ну, вот посмотрите на меня, я жив или жива!“», — объяснил свою позицию критик.

Соседов сожалеет, что подобными вещами сегодня злоупотребляют многие артисты. К их числу журналист отнес и примадонну — Аллу Пугачеву. Он тут же заметил, что Борис Моисеев за столь длительную и успешную музыкальную карьеру сделал немало интересных проектов: снимал забавные клипы, сочинял композиции и ставил удивительные шоу. Однако время движется вперед, и у нового поколения уже свои герои.

«Поколение нынешнее, уже даже при живущих артистах того времени, уже не знает, кто такой Борис Моисеев. Даже не все из молодых знают, кто такая Алла Пугачева, потому что уже это ушло. Это остается во времени, когда творились эти песни. Это вам не Бах, не Моцарт и не Чайковский. Это совсем другое, оно существует только в рамках отведенного времени», — смело заверил публику Сергей.

И в заключение добавил, что прошлое поколение, безусловно, благодарно Моисееву за труд и всегда будет любить его уникальное творчество.

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