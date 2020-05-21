Представители воздушной сферы пригрозили сокращением рейсов и ростом цен на перелеты внутри страны.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса Евгения Дитриха инициировать вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора по ограничению посадочных мест в салоне самолетов. Об этом пишет «Коммерсантъ»

18 мая надзорное ведомство опубликовало рекомендации, в которых указало, что число перевозимых в воздушном судне пассажиров во время пандемии коронавируса не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест. Пока это правило официально не закреплено, но в течение недели может принять форму решения главного санврача и стать обязательным для всех перевозчиков. Представители АЭВТ предупреждают: в этом случае цены на билеты вырастут, а число рейсов упадет. В первую очередь это коснется местных и региональных авиалиний.

В ассоциации считают, что заполнение самолетов не более чем наполовину — избыточная мера. Согласно позиции АЭВТ, сегодня делается все необходимое для минимизации риска передачи инфекции в полете. Так, в аэропортах проводят мониторинг температуры пассажиров, а в каждом воздушном судне установлены системы кондиционирования и вентиляции, обновляющие воздух в салоне раз в три минуты.

В Роспотребнадзоре отмечают, что рекомендации могут скорректировать при изменении эпидемиологической ситуации. Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что пришел к консенсусу с ведомством и надеется утвердить вопросы санбезопасности пассажиров до конца мая. Прежде министр отмечал, что необходимый уровень рентабельности авиаперевозок обеспечивает 72–75-процентная загрузка самолета.

Источники «Коммерсанта» отмечают, что авиакомпании согласится на 50-процентное заполнение самолетов, если правительство субсидирует недополученные доходы от пустых кресел.

Ранее 5-tv.ru писал, как в России планируют удержать авиацию в воздухе.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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