21 мая в России отметили День полярника.

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Фото, видео: РИА Новости / Илья Тимин, 5-tv.ru

В России сегодня отмечают День полярника. Профессиональный праздник отважных исследователей, многие из которых прямо сейчас дрейфуют во льдах Арктики. Например, ученые крупнейшей в истории человечества экспедиции «Мозаик».

Это представители 19 стран, в том числе, России. Уже почти восемь месяцев они инспектируют Северный Ледовитый океан на огромном ледоколе «Полярная звезда».

В уникальном проекте по изучению климата принимают участие 600 ученых, но не все сразу. Судно вмещает около ста человек, и они должны сменять друг друга.

Но пандемия вмешалась в планы важнейшей научной экспедиции. Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер вышел на связь с этим, по сути, Полярным ковчегом. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербург вернулись археологи, занимавшиеся раскопками рядом с древним городом Ур. Специалисты называют эту экспедицию прорывом для российской науки и культурной дипломатии.

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