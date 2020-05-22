США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

Москва не получала официальных уведомлений и разъяснений от США о выходе из Договора по открытому небу. Об этом сообщили в российском МИДе, добавив, что международный договор подразумевает формат исполнения и обязательства сторон, а потому публичных комментариев явно недостаточно. О том, что Вашингтон выходит из Договора, в четверг заявил Дональд Трамп. Уточнив, что США решились на такой шаг из-за России.

«Наша позиция совершенно четкая и неизменная — выход США из этого Договора станет еще одним ударом по системе военной безопасности в Европе, которая и без того ослаблена предыдущими шагами администрации, в частности выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — отметил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 году. В нем участвуют 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Договор бессрочный. Любая страна может выйти из него, уведомив об этом партнеров.

«Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась Договора. Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы из него выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это соглашение», — заявил Дональд Трамп.

Вашингтон заявил, что Москва нарушила этот Договор, отозвав разрешение на пролет американо-канадской миссии в сентябре 2019 года.

Также стало известно, что Соединенные Штаты выйдут из ДОН через полгода. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, которое опубликовано на сайте Госдепартамента США.

«22 мая Соединенные Штаты представят уведомление о своем решении выйти из Договора по открытому небу. Через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником Договора», — говорится в сообщении Помпео.

Он также отметил, что страна может пересмотреть свои планы по выходу из договора, если Россия «вернется к полному его соблюдению».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по мнению экс-дипломата Джима Джатраса, целью выхода США из Договора по открытому небу является «подготовка к войне». По мнению Джатраса, американские военные и правительство «априори считают Россию врагом, которого нужно разбить».