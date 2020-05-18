Известная телеведущая прокомментировала распространившиеся сведения о закрытии сразу нескольких программ с ее участием.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на слухи об ее увольнении с телеканала НТВ. Ранее в сети распространились сведения, что якобы все программы продакшена Тимура Вайнштейна — «Секрет на миллион», «Звезды сошлись», «ДНК» и другие — закрываются, а, значит, звезда остается без работы.

По словам Кудрявцевой, данная информация не соответствует действительности.

«Фейк это, фейк. Я даже не понимаю, откуда все берется, ну правда. Ничего у нас не закрывается. Даже такой бред комментировать не могу. Что ж меня все уволить-то все хотят?! Нет, конечно», — опровергла знаменитость слухи в интервью Teleprogramma.pro.

В сторис на своей странице в Instagram звезда также высмеяла слухи о своем увольнении.

Instagram @leratv

Ранее 5-tv.ru сообщал, что  Лера Кудрявцева умилила поклонников снимком полуторагодовалой дочери.

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