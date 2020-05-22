В ООН отметили усилия 98-летней петербурженки, собирающей деньги для врачей

В Организации объединенных наций с восхищением отметили благотворительную акцию 98-летней пенсионерки из Санкт-Петербурга Зинаиды Корневой, собирающей деньги для пострадавших от коронавируса медиков. Ветеран Великой Отечественной войны передала для врачей уже более трех с половиной миллионов рублей.

На официальном сайте ООН появилась публикация под заголовком «Российский ветеран собирает средства для победы над COVID-19», в которой рассказывается об инициативе пенсионерки и приводятся цитаты из ее интервью Информационного центра организации в Москве, которое Зинаида Антоновна дала в День Победы.

Она рассказала, что в годы войны не была героем, а просто выполняла свой долг перед страной и помогала «бороться с ужасным врагом». И сейчас считает естественным для бывших союзников объединить усилия перед общей угрозой и помочь врачам, которые находятся «на передовой битвы» с коронавирусом.

«Для этих ветеранов Великой Отечественной войны нет сомнений, что победа в борьбе с коронавирусом — это вопрос самоотверженности, взаимной поддержки и времени. Они выиграли самую разрушительную войну своего времени, и теперь используют этот опыт, чтобы вдохновлять других», — отмечает автор публикации.

Un.org

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева решила последовать примеру 100-летнего британца Томаса Мура и стала блогером, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Она объявила сбор средств для медиков, и благодаря стараниям пожилой женщины более 80 семей врачей получили по 30 тысяч рублей каждая.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112