В ООН отметили усилия 98-летней петербурженки, собирающей деньги для врачей

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева передала уже более трех с половиной миллионов рублей медикам, пострадавшим от коронавируса.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Витвицкий, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Организации объединенных наций с восхищением отметили благотворительную акцию 98-летней пенсионерки из Санкт-Петербурга Зинаиды Корневой, собирающей деньги для пострадавших от коронавируса медиков. Ветеран Великой Отечественной войны передала для врачей уже более трех с половиной миллионов рублей.

На официальном сайте ООН появилась публикация под заголовком «Российский ветеран собирает средства для победы над COVID-19», в которой рассказывается об инициативе пенсионерки и приводятся цитаты из ее интервью Информационного центра организации в Москве, которое Зинаида Антоновна дала в День Победы.

Она рассказала, что в годы войны не была героем, а просто выполняла свой долг перед страной и помогала «бороться с ужасным врагом». И сейчас считает естественным для бывших союзников объединить усилия перед общей угрозой и помочь врачам, которые находятся «на передовой битвы» с коронавирусом.

«Для этих ветеранов Великой Отечественной войны нет сомнений, что победа в борьбе с коронавирусом — это вопрос самоотверженности, взаимной поддержки и времени. Они выиграли самую разрушительную войну своего времени, и теперь используют этот опыт, чтобы вдохновлять других», — отмечает автор публикации.

Un.org

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева решила последовать примеру 100-летнего британца Томаса Мура и стала блогером, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Она объявила сбор средств для медиков, и благодаря стараниям пожилой женщины более 80 семей врачей получили по 30 тысяч рублей каждая.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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