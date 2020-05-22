Глава Роспотребнадзора рассказала, кого будут вакцинировать от COVID-19 в первую очередь

По словам Анны Поповой, выработать большое количество вакцины сразу будет сложно.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Fotostand / K. Schmitt

Тема:
Эпидемия коронавируса

Когда появится вакцина от коронавируса, в первую очередь делать прививки начнут тем россиянам, которые входят в группы риска. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Большое количество вакцины сразу выработать сложно. Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам, сначала прививают группы риска», — сказала она в интервью РИА Новости.

По словам Поповой, вопрос об увеличении производственных мощностей сейчас прорабатывается на уровне государства, и если будет возможность «наработать вакцину для большей части населения», это будет сделано.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Анна Попова заявила, что введенные в России в связи с распространением COVID-19 меры безопасности придется сохранять до появления вакцины или до того момента, когда коронавирус «решит, что он устал и уходит».

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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