Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью на YouTube-канале выразил предположения о причине «русского чуда» во время пандемии коронавируса. По его словам, точные факторы низкой смертности пациентов в России и в странах бывшего СССР неизвестны.

«Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации», — цитирует Александра Мясникова РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что статистические данные о заболеваемости COVID-19 в РФ строго соответствуют действительности. Врач добавил, что в России в отличие от западных стран развернуто большое количество стационаров, и количество койко-мест на душу населения значительно выше.

«У нас больничные койки рассредоточены, их намного больше на душу населения, чем в Европе, поэтому мы можем рассредоточить больных на разных площадках, не создавая внутрибольничное заражение», — отметил врач.

Александр Мясников добавил, что одной из вероятных причин низкой смертности от коронавируса в России может быть небольшое количество домов престарелых по сравнению с Италией. Несмотря на это, данный факт не объясняет «в десять раз меньшую смертность».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого будут вакцинировать от COVID-19 в первую очередь.

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