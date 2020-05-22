Как изменяются легкие у пациентов, умерших от СOVID-19 — исследование ученых
Специалисты изучили образцы тканей легких, которые были получены после вскрытия семи человек, скончавшихся от коронавируса.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Дельфин приплыл к дому хоккеиста Овечкина в США — необычное видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com /Igor Petyx / Ipa, 5-tv.ru
Международная группа исследователей изучила образцы тканей легких, полученные после вскрытия семи пациентов, умерших из-за коронавируса. Их сравнили с материалами больных, скончавшихся в результате острого респираторного дистресс-симптома, который проявляется при гриппе.
Исследование показало, что в легких пациентов с подтвержденным COVID-19 имеются определенные изменения, которые могут стать причиной многих тяжелых осложнений. Так, специалисты выявили в материалах признаки прогрессивных сосудистых заболеваний, объясняющих нарушение свертываемости крови у инфицированных, сообщает портал EurekAlert.
«Поврежденные вирусом кровеносные сосуды также могут лежать в основе других проблем, которые наблюдаются у заболевших COVID-19. Это осложнения в виде синдрома Кавасаки у детей, инсультов и прочих проблем, которые, казалось бы, не связаны с вирусом», - заключили эксперты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 099 летальных исхода, выздоровели 92 681 человек.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 22 мая
- За сутки в России выявлено 8 894 новых случая инфицирования COVID-19
- 22 мая
- Решение о сдаче ЕГЭ в масках регионы примут самостоятельно
- 22 мая
- Российская векторная вакцина от коронавируса неофициально испытана на людях
- 22 мая
- Доктор Мясников задумался о причине «русского чуда» во время коронавируса
- 22 мая
- Каникулы строгого режима? Как летние лагеря готовят к отдыху российских детей
- 22 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 22 мая
- 22 мая
- Киркоров сообщил неожиданные факты о скончавшемся от СОVID-19 сыне Моргуновой
- 22 мая
- Глава Роспотребнадзора рассказала, кого будут вакцинировать от COVID-19 в первую очередь
- 22 мая
- Лера Кудрявцева показала, как делает тест на коронавирус дома
- 22 мая
- В ООН отметили усилия 98-летней петербурженки, собирающей деньги для врачей
Читайте также
53%
-1.42 77.80
-1.38
Нашли ошибку?