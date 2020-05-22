Международная группа исследователей изучила образцы тканей легких, полученные после вскрытия семи пациентов, умерших из-за коронавируса. Их сравнили с материалами больных, скончавшихся в результате острого респираторного дистресс-симптома, который проявляется при гриппе.

Исследование показало, что в легких пациентов с подтвержденным COVID-19 имеются определенные изменения, которые могут стать причиной многих тяжелых осложнений. Так, специалисты выявили в материалах признаки прогрессивных сосудистых заболеваний, объясняющих нарушение свертываемости крови у инфицированных, сообщает портал EurekAlert.

«Поврежденные вирусом кровеносные сосуды также могут лежать в основе других проблем, которые наблюдаются у заболевших COVID-19. Это осложнения в виде синдрома Кавасаки у детей, инсультов и прочих проблем, которые, казалось бы, не связаны с вирусом», - заключили эксперты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 099 летальных исхода, выздоровели 92 681 человек.

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