Депутаты Госдумы проголосовали в поддержку туристической отрасли

Госдума приняла во втором чтении поправки в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которые направлены на поддержку представителей сферы туризма, значительно пострадавшей в результате пандемии COVID-19. По оценкам Российского союза туриндустрии (РСТ), работники отрасли потеряли почти 200 миллиардов рублей из-за того, что временно не могли оказывать услуги клиентам.

«По выездному туризму — порядка 112 млрд рублей, по внутреннему — порядка 70 млрд рублей. Это те суммы, которые сейчас находятся по невыполненным обязательствам туроператоров в виде неосуществленных поездок», — заявил президент РСТ Андрей Игнатьев.

Глава Ростуризма Зарина Догузова позитивно оценила роль разработанных поправок в закон о туризме. По ее словам, законопроект позволит туроператорам продолжить работу после снятия ограничений и выполнить обязательства перед туристами.

«Если законопроект вступит в силу, это позволит отрасли пережить полную остановку мирового туризма и продолжить выполнять свои обязательства перед туристами в части организации отдыха», — подчеркнула она.

Догузова добавила, что обсуждаемые поправки позволят защитить интересы туристов, заранее оплативших отдых, но лишившихся его из-за пандемии.

«Предоплаты, которые внесли туристы по акциям раннего бронирования, по большей части уже распределены по цепочке контрагентов (гостиниц и авиакомпаний), поэтому в большинстве случаев вернуть деньги обратно туристам невозможно. Единовременные требования о возврате средств могут привести к прекращению деятельности субъектов отрасли. В этом случае, туристы могут не получить ни услуг, ни денег», — пояснила глава Ростуризма.

Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура разделяет схожее мнение. Он отметил, что новый законопроект позволит сбалансировать долговую нагрузку туроператоров, привязав выполнение обязательств перед туристами к срокам открытия направлений. По его словам, компании, ранее заключившие договоры с путешественниками, готовы их принять на прежних условиях.

«Поставщики: отели, авиакомпании, транспортные компании готовы оказывать услуги и признают за операторами оплаченные депозиты, но для их зачета необходимо разморозить туристическую деятельность: как в России, так и за рубежом», — объяснил Демура.

Порядок, регламентирующий взаиморасчеты между туроператорами и их клиентами будет представлен примерно в конце мая-начале июня. Как отметила глава Ростуризма, внесенные изменения будут способствовать тому, чтобы туроператоры выполнили свои обязательства перед клиентами.

«Мы исходим из того, что оказанная услуга или возврат средств через определенный срок, который может установить правительство России, позволит отрасли выполнить свои обязательства перед клиентами», — резюмировала Догузова.

За принятие указанных поправок участниками рынка было собрано более десяти тысяч подписей под письмом Владимиру Путину. Работая вместе с Минэкономразвития и Ростуризмом, они высказались в поддержку внесения изменений в закон.

Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура отметил слаженную работу органов власти, профессиональных объединений и игроков рынка.

«Это тот пример консолидации в трудной ситуации, когда простых решений не бывает, а бездействие и промедление могут стать губительными». Я очень благодарен всем за твердую позицию и политическую волю, которые были проявлены», — заключил он.

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