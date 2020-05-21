Отдыху быть! Как изменятся условия для туристов на черноморских курортах в 2020 году?

Туристический сектор России начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов с 1 июня. Как сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в эфире программы на Первом канале, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели.

«Все санатории, которые имею медицинскую лицензию, готовятся открыться 1 июня. <…> Не будет допускаться такой перегруз санаториев. Я думаю, изначально первый месяц загруз будет 60-65%. <…> Могут ехать те, у кого эпидсправки есть соответствующие. Какие там еще пропишут условия, окончательно станет известно числа 22-го-23-го. <…> Будут ехать те, у кого путевки», — отметил в интервью 5-tv.ru Михаил Никитин, директор санаторно-курортного комплекса «Вулан» — научно-клинического филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения РФ.

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Где можно будет отдохнуть?

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В июне отдыхающих уже готовы принимать в Сочи и других черноморских курортах. Официальный карантин ка Кубани, как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, продлили до 6 июня. Ожидается, что по его окончанию туризм будет возобновлен.

Что касается Крыма, то, по прогнозам туроператоров, его должны открыть для путешественников во второй половине июня. Как пишут «Известия», точные сроки возобновления туризма на полуострове станут известны до 1 июня. Однако, как и в Краснодарском крае, на первых этапах на курортах в приоритете будет организованный туризм, который предусматривает трансфер, централизованное размещение гостей в номерах, поэтому приехать «дикарем» не получится.

«Пока решение уже приняты, что край частично приоткрывает санаторно-курортный комплекс, но ограничений здесь очень много. Уже отобраны порядка 150 санаториев, которые будут принимать отдыхающих. Это места размещения с базовой медицинской лицензией, это ни в коем случае ни дома отдыха, ни отели, ни частные гостиницы, пока так, это с 1 июня. Это порядка где-то 65 тысяч мест будет предоставлено для отдыхающих», — уточнил в интервью 5-tv.ru член Общественного совета при министерстве курортов и туризма Краснодарского края Эдуард Соболев.

Когда откроются пансионаты на Черном море?

5-tv.ru дозвонился до нескольких черноморских курортов, чтобы узнать, когда они откроются для посетителей. В большинстве из них сообщили, что бронь туристических мест на летний сезон пока не ведется. Санатории в Геленджике, Анапе, Адлере готовятся к открытию после 15 июня. Как пояснили в учреждениях, до этого времени будут закрыты все пляжи.

Чтобы заселиться в пансионаты, отдыхающим будет необходимо показать справку об эпидокружении, а где-то также результаты двух тестов на COVID-19. Работники курортных комплексов не исключают, что постояльцам будет запрещено покидать территорию санатория, однако предполагается, что меры могут быть ослаблены.

В то же время в одном из лечебно-оздоровительных комплексов в Сочи, которым удалось дозвониться 5-tv.ru, рассказали, что двери для отдыхающих уже планируется открыть с 1 июня, однако, как уточнили в учреждении, точная информация на этот счет будет известна только после 25 мая. Вероятно, после заявления губернатора Краснодарского края этот срок будет смещен на 6 июня.

В сочинском санатории пояснили, что условия для туристов будут несколько отличаться от прежних: вместо шведского стола, будет организовано заказное меню, бассейны и аниматоры работать не будут. А по прибытию все путешественники будут обязаны предоставить справку об эпидокружении.

Что нужно будет сделать, чтобы заселиться в санаторий на море?

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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях пандемии COVID-19. Согласно тексту документа, туристы смогут заселиться в дома отдыха только в том случае, если у них будет отрицательный тест на коронавирус, а в течение двух недель до отъезда отсутствовали потенциальные контакты с инфицированными.

Кроме того, как сообщил Соболев, для отдыхающих также предусмотрены отдельные требования. Они должны приобрести путевку как минимум на 14 дней, а до учреждения добираться транспортом, организованным курортным комплексом.

«Ни о каком отдыхе на выходных пока речи не идет. Более того, отдыхающие должны будут добираться железнодорожным или авиатранспортом, а далее уже сам санаторно-курортный комплекс будет думать, как их доставлять к месту размещения. Ни о каком автотуризме речи пока не идет, самостоятельно добраться к месту размещения нельзя», — заключил Соболев.

Он напомнил, что некоторым категориям граждан уже оплачены путевки в санатории за счет фондов соцстраха, поэтому им будут предоставлены места в оздоровительных учреждениях в первую очередь.

«Все санитарно-курортные путевки — это результат уже состоявшихся торгов, закупок внебюджетными фондами и по линии соцстраха для всей России. Сейчас эти контракты тоже пересматривать — это довольно сложный момент, сейчас речь идет именно о таких категориях граждан, кто нуждается, кто нуждается в оздоровлении, кто нуждается в лечении и кому оплачены частично или полностью путевки в санатории», — рассказал член Общественного совета при министерстве курортов и туризма Краснодарского края

Причем жить в номере постояльцы должны будут строго по одному. Исключения предусмотрены только для членов одной семьи и сопровождающих.

Как будет организовано питание в санаториях на курортах?

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, питание должно быть организовано по системе заказов или по номерам с целью ограничения лишних контактов.

Как будет организована работа пляжей?

Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать социальное дистанцирование на пляже. Для этого в ведомстве призвали делать специальную разметку, в соответствии с которой отдыхающим следует загорать и размещать пляжное оборудование. Уведомлять о принципах дистанцирования путешественников будут при входе на пляж.

Кроме того, в ведомстве призвали все санаторно-курортные организации ограничивать количество людей, находящихся на пляже, и регулярно проводить санобработку территории, в том числе шезлонгов.

Как санаториям подготовиться к приему туристов?

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Все сотрудники санаториев и других курортных организаций должны обязательно пройти тест на COVID-19. В случае отсутствия у персонала отрицательного теста на коронавирус допускать его к работе нельзя. Нужно обязательно регулярно проводить санобработку помещений, а также перед заполнением номерного фонда важно рассчитать вместимость пляжей для соблюдения норм социального дистанцирования. Кроме того, организации должны отказаться предоставлять услуги гражданам старше 65 лет и детям.

«В первую очередь, это, конечно, требования по недозагрузу, по-моему, там не больше 60% должна составлять загрузка. Потом регулярные дезинфекции, соблюдение норм дистанцирования. Пока еще мы так же не можем предоставить отдых для пожилой категории лиц 65+, так же пока не можем предоставить отдых детям. <…> Если все будет благоприятно, ограничения вполне могут пересматриваться и как-то сокращаться», — рассказал 5-tv.ru член Общественного совета при министерстве курортов и туризма Краснодарского края Эдуард Соболев.

Сколько будут стоить авиа и ж/д билеты до курортов?

Перед началом летнего сезона авиакомпании открывают новые маршруты и распродают билеты на российские курорты по 500-900 рублей.

Например, авиакомпания Nordwind предлагает билеты в Сочи из 12 российских городов, а в Симферополь — из 36 городов. 20 и 21 мая перевозчик добраться туда можно по цене от 999 рублей.

Авиакомпания Utair также планирует открыть продажу билетов из регионов в Анапу, Геленджик, Минводы, Сочи, Краснодар. Предполагается, что стоимость будет невысокой, так как на фоне введенных из-за коронавируса ограничений компании вынуждены пытаться хоть как-то стимулировать спрос клиентов.

Что касается путешествий на поезде, то компания РЖД объявила о возможности приобрести билеты из некоторых регионов до курортов Северного Кавказа и Черноморского побережья за 90 суток. Стоимость зависит от конкретного направления.

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