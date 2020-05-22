Трагедия произошла в городе Курильск.

Камень со скалы упал на трех пятиклассниц на острове Итуруп

Фото: www.globallookpress.com / Moreno, J.

Камень со скалы упал на трех девочек-пятиклассниц, которые сидели на бревне у моря в городе Курильск острова Итуруп. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, одна девочка погибла на месте от полученных травм. Две других доставлены в Курильскую ЦРБ.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

 

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