Камень со скалы упал на трех пятиклассниц на острове Итуруп
Трагедия произошла в городе Курильск.
Фото: www.globallookpress.com / Moreno, J.
Камень со скалы упал на трех девочек-пятиклассниц, которые сидели на бревне у моря в городе Курильск острова Итуруп. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, одна девочка погибла на месте от полученных травм. Две других доставлены в Курильскую ЦРБ.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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