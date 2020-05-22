Камень со скалы упал на трех пятиклассниц на острове Итуруп

Камень со скалы упал на трех девочек-пятиклассниц, которые сидели на бревне у моря в городе Курильск острова Итуруп. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, одна девочка погибла на месте от полученных травм. Две других доставлены в Курильскую ЦРБ.

Обстоятельства произошедшего уточняются.