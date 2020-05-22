Президент института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью 5-tv.ru прокомментировал заявление Дональда Трампа о выходе США из Договора по открытому небу. Американский лидер объяснил свое решение действиями России, которая якобы нарушила положения документа, отозвав разрешение на пролет американо-канадской миссии в сентябре 2019 года.

Однако на самом деле, согласно мнению политолога, глава Соединенных Штатов на фоне тяжелой ситуации в стране хочет заручиться доверием избирателей. Эпидемия коронавируса нанесла серьезный удар по одной из самых развивающихся в мире держав, и теперь Трамп старается всяческими способами вернуть свой авторитет.

«Перед своими избирателями еще раз продемонстрировать какой он крутой. Вообще, у него сейчас никаких других целей и ни по какому поводу нет. В принципе настроение у всех грустное, люди болеют и умирают из-за коронавируса. Америка получила очень серьезный удар. С экономикой, которой он гордился, из-за эпидемии плохо, нефтяные цены рухнули. <…> В конце концов на Китай наехать из-за коронавируса, ну, он наехал, но это совершенно бесполезно. С Ираном не получается, Венесуэла, ну, как-то тоже до сих пор Мадуро не свергли. Надо что-то демонстрировать, ну, он и демонстрирует выборочно на зуб», — пояснил эксперт.

По мнению Сатановского, США перестали выполнять условия международных договоров, осознав, что за их нарушение им ничего не грозит. Как подчеркнул политолог, Россия следует всем достигнутым соглашениям и, соответственно, войну другим государствам объявлять не собирается. Трамп это видит и пользуется своим положением, считает эксперт.

«Американцы и так понимают, что воевать с ними мы не будем и вообще ни с кем особо не хотим. <…> Это все прекрасно понимают и именно потому что это все прекрасно понимают, они не обращают внимание ни на какие договора безопасности, разоружений, им это просто не интересно, вот и все. Америке вообще ничего не грозит кроме ее собственного начальства», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что основная проблема американских властей кроется в том, что они «агрессивно влезают» в дела чужих стран и перевирают события. Сатановский убежден, что США не выполняют международные обязательства из-за того, что не боятся реакции мирового сообщества на их действия. «Им за этого ничего не бывает и не будет», полагает эксперт.

«Давняя проблема — это непрерывное вранье ее собственных военных и собственных разведчиков, как было в свое время во Вьетнаме. Из-за инцидента в Тонкинском заливе, когда с спьяну открыли огонь, соврали, что это вьетконговцы атаковали, и влезли в большую войну, которая кончилась черт знает чем. И то же самое с Ближним Востоком, Буша кто-то заставлял влезать войны в Афганистане, из которой Америка до сих пор не вылезла? Все остальные проблемы для Америки не существенны, надуманны и вызваны исключительно ее собственной агрессивным влезанием в чужие дела», — резюмировал политолог.

Сатановский вспомнил о невыполненном соглашении по ситуации в Сирии, которое было достигнуто между российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и бывшим главой госдепа США Джоном Керри. В связи с этим политолог с иронией прокомментировал действия США и задался вопросом: может быть, с ними стоит договариваться не профессиональным политикам, а комикам?

«Соглашение Лавров — Керри обнулилось с самого начала. Подписывать его подписали, но выполнить не смогли по Алеппо. Ну, может, с ними вести переговоры давно надо было Максима Галкина или Петросяна назначить, если это уж такая комедия, ну, так и ради Бога», — отметил эксперт.

Учитывая такие особенности позиции американских властей, политолог сделал вывод, что любые договоры, заключенные с США, стороной Вашингтона будут не выполнены.

Ранее президент Америки Дональд Трамп заявил, что США выходит из Договора по открытому небу (ДОН). Он уточнил, что страна решилась на такой шаг из-за России.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 году. В нем участвуют 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Вашингтон заявил, что Москва нарушила этот Договор, отозвав разрешение на пролет американо-канадской миссии в сентябре 2019 года.

Согласно заявлению госсекретаря США Майка Помпео, страна выйдет из ДОН через полгода. Он также отметил, что страна может пересмотреть свои планы по выходу из договора, если Россия «вернется к полному его соблюдению».

По мнению экс-дипломата Джима Джатраса, целью выхода США из Договора по открытому небу является «подготовка к войне». По словам Джатраса, американские военные и правительство «априори считают Россию врагом, которого нужно разбить».