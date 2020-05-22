Под Саратовом полиция закрыла подпольный нефтеперерабатывающий завод. Его обнаружили во время проверки промзоны. Следствие установило, что оборудование имеет повышенный класс опасности, но при этом, не было учтено ни в одном госреестре. Чтобы производство не бросалось в глаза со стороны дороги, подпольный бизнесмен замаскировал минизавод.

«В непосредственной близости от производства найден выкопанный в земле и замаскированный под свалку строительного мусора котлован для сбора отходов переработки углеводородного сырья. По предварительным данным, сумма ущерба загрязнения почвы превышает два миллиона рублей», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предполагаемого владельца завода задержали. Возбуждено два уголовных дела.