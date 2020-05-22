Следствие установило, что выявленное во время проверки промзоны нефтеперерабатывающее оборудование имеет повышенный класс опасности.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Под Саратовом полиция закрыла подпольный нефтеперерабатывающий завод. Его обнаружили во время проверки промзоны. Следствие установило, что оборудование имеет повышенный класс опасности, но при этом, не было учтено ни в одном госреестре. Чтобы производство не бросалось в глаза со стороны дороги, подпольный бизнесмен замаскировал минизавод.

«В непосредственной близости от производства найден выкопанный в земле и замаскированный под свалку строительного мусора котлован для сбора отходов переработки углеводородного сырья. По предварительным данным, сумма ущерба загрязнения почвы превышает два миллиона рублей», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предполагаемого владельца завода задержали. Возбуждено два уголовных дела.

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