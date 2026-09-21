В Донецке предотвратили теракт у избирательного участка

Задержанный планировал подорвать заминированный автомобиль в момент скопления людей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка, подозреваемого в подготовке террористического акта рядом с избирательным участком во время голосования. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности России.
По данным ведомства, мужчина забрал из тайника 20 кг взрывчатых веществ. Позднее с помощью беспилотника ему доставили двухкилограммовую бомбу, электронные взрыватели и плату, предназначенную для дистанционного управления.
Полученное взрывное устройство фигурант заложил в автомобиль. Машину он собирался оставить возле избирательного участка.
Как заявили в ФСБ, подозреваемый намеревался привести бомбу в действие в то время, когда рядом соберутся люди. Реализовать задуманное мужчина не успел — его задержали сотрудники спецслужбы.
Другие обстоятельства подготовки теракта и сведения о задержанном в представленном сообщении не приводятся.
Ранее 5-tv.ru писал, что силовики предотвратили диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарской Республике. Теракт планировал совершить россиянин. Он действовал по заданию украинских спецслужб.
По данным ведомства, задержанный — уроженец Черниговской области УССР 1986 года рождения. В 2024 году, находясь на территории Украины, он, используя Telegram, вступил в контакт с представителями спецслужб Незалежной. Через год, в 2025-м, в рамках гуманитарного обмена подозреваемый въехал в Россию.
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