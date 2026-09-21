Силы ПВО за ночь уничтожили 244 украинских беспилотника

Воздушные цели перехватили над 19 российскими регионами и акваторией Черного моря.
Фото: © РИА Новости
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Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 244 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом 21 сентября сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской и Калужской областями. Силы ПВО также перехватывали аппараты в небе над Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской и Рязанской областями.
Воздушные цели ликвидировали над Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями. Атаки отражали и на территории Краснодарского края.
Средства противовоздушной обороны работали в республиках Адыгея, Башкортостан и Татарстан. Еще часть украинских беспилотников была сбита над акваторией Черного моря.
Сведений о возможных последствиях на земле в сообщении Министерства обороны не приводится.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские территории беспилотниками и ракетами с начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года.
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