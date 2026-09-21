«Больше не вместе»: жена Стаса Михайлова сделала неожиданное заявление

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 186 0

Инна также попросила поклонников не связывать ее с нынешними образом и внешностью артиста.

Стас Михайлов расстался с супругой Инной: правда или нет

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Жена Стаса Михайлова объявила о расставании с певцом: мы больше не вместе

Супруга народного артиста России Стаса Михайлова Инна опубликовала совместный черно-белый портрет с певцом и сообщила о расставании. Это следует из публикации на ее странице в соцсети.

«Мы больше не вместе», — написала 53-летняя супруга артиста.

Она также обратилась к подписчикам, которые обсуждают внешность исполнителя.

«Пожалуйста, я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду. Это правда! Люблю всех», — добавила Инна.

Сам Стас Михайлов заявление жены пока не комментировал.

Будущие супруги познакомились в 2006 году, когда Инна разводилась с футболистом Андреем Канчельскисом. Официальную свадьбу Михайловы сыграли в 2011 году.

У пары две общие дочери: Иванна родилась в 2009 году, Мария — в 2012-м. У Инны также есть сын Андрей и дочь Ева от первого брака. Стас Михайлов воспитывает сына Никиту от отношений с Инной Горб и дочь Дарью, рожденную Натальей Зотовой.

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