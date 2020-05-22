Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала власти регионов контролировать соблюдение санитарных мер при снятии ограничений.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке у президента Владимира Путина заявила о наступлении в стране периода стабилизации по коронавирусу.
«Ситуация, которая складывается за эти (с момента отмены режима нерабочих дней — Прим.ред.) прошедшие десять дней, как вы уже отметили, дает нам основания говорить, что страна все-таки перешла в режим стабилизации», — доложила Татьяна Голикова президенту РФ.
Заместитель председателя правительства отметила, что в стране наблюдается снижение темпов прироста выявления новых случаев COVID-19. Только за последние десять дней этот показатель достиг 22,5%.
Помимо прочего, Татьяна Голикова призвала власти российских регионов контролировать процесс соблюдения санитарных мер при отмене ограничений.
«На этом фоне всем представителям власти на местах необходимо критически наблюдать дальнейшее смягчение. Это необходимо, чтобы при растущих желаниях считать, что эпидемия уже пошла на спад, все-таки не игнорировать правила гигиены и социального дистанцирования», — сказала Татьяна Голикова.
Вице-премьер добавила, что несмотря на стабилизацию обстановки по коронавирусу, ситуация все еще довольно хрупкая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменяются легкие умерших от коронавируса пациентов.
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