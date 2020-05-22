Путин сделал заявление о ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России в целом стабилизируется, но в то же время динамика остается неустойчивой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов, ситуация в целом в стране стабилизируется: и в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения», — сказал он.

Вместе с тем, «пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть», отметил он.

Глава государства подчеркнул, что российская система здравоохранения в борьбе с пандемией по-прежнему обладает надежным запасом прочности.

«Из 165 тысяч специализированный коек, развернутых, как мы и планировали, для помощи людям с тяжелыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тысяч», — сказал он.

Тестирование на COVID-19

Путин сообщил об увеличении количества тестов на коронавирус в РФ и поставил задачу продолжать расширять охват населения на ранее возможное выявления случаев инфицирования.

«При этом крайне важно, что такое снижение идет на фоне постоянного и значительного увеличения числа проведения тест-исследований, что позволяет выявлять болезнь на ранней стадии, не допускать тяжелых осложнений и ставить барьеры на пути распространения инфекции», — подчеркнул президент. «За последние две недели общее число проведенных тестов увеличилось почти на три миллиона, проводится порядка 240 тысяч исследований в сутки», — сказал он.

Путин поручил повсеместно наращивать эту работу, потому что «скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя, что человек, у которого нет явных симптомов болезни, будет предупрежден об угрозе для него, для его близких».

Оперативные данные вице-премьера

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова согласилась, что ситуация с коронавирусом в России дает основания говорить о наступлении периода стабилизации. По ее данным, снижаются темпы прироста выявления новых случаев коронавируса. За первые десять майских дней, объявленных нерабочими, снижение составило 22,5%.

В то же время, показатель смертности в России из-за новой коронавирусной инфекции серьезно вырастет в текущем месяце.

«Мы пытаемся спасти максимальное количество пациентов, но болезнь и хронические заболевания не всегда заканчиваются благоприятным исходом. Наш анализ, а также плавное смещение кривой развития эпидемии в России вправо по срокам говорит о том, что серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае. Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем», — сказала Голикова.

Она добавила, что официальные данные по причинам смертности за апрель будут получены 29 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за сутки в России выявлено 8 894 новых случая инфицирования COVID-19.

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