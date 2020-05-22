По данным Оперативного штаба, порядка 42,2% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России зафиксировано 8 894 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, что меньше, чем данные за сутки в последний месяц. Проведено более 8,1 миллиона тестов. Такие данные приводит Оперативный штаб.

За сутки скончалось 150 пациентов с COVID-19, полностью излечились — 7144. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 84 регионах страны. Более 42,2% пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, не имели клинических проявлений болезни.

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Всего в России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 249 летальных исхода, выздоровели 99 825 человек.

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Тема:
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