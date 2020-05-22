Стас Костюшкин трогательно поздравил свою супругу Юлию с днем рождения. В честь юбилея любимой женщины певец выложил в своем профиле в Instagram их совместный снимок с заграничной поездки. Под фото Костюшкин написал безумно нежные и красивые слова.

«Это просто поразительно, я могу смотреть на нее часами, я могу дышать ей всю жизнь! Я готов ради нее на многое, если не сказать, что на все. Я так хочу, чтобы это была правда, и по окончании жизни, мы слились в одно целое, и ко всем моим минусам, добавились все ее плюсы. Она — это вера, справедливость, высшая степень материнства, красоты, доброты и нежности. Она только моя, только моя. Единственная, с Днем Рождения! (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)», — написал певец.

Instagram @stas_kostyushkin_official

Подписчики восхитились поздравлением Стаса Костюшкина и пожелали их семье счастья и любви.

«Очень красивая пара!!! Здоровья, счастья, долгих лет»;

«Это так трогательно нежно и ласково. Такие романтичные, это круто»;

«Как трогательно»;

«С днем рождения, счастья вашей семье, здоровья, достатка. Вы суперрр!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Костюшкин ответил хейтерам на слухи о своей сексуальной ориентации.