«Я могу дышать ей всю жизнь!» — Костюшкин трогательно поздравил жену с юбилеем
Певец выложил пост в Instagram в честь дня рождения супруги.
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Фото, видео: Instagram @stas_kostyushkin_official, @karapylka
Стас Костюшкин трогательно поздравил свою супругу Юлию с днем рождения. В честь юбилея любимой женщины певец выложил в своем профиле в Instagram их совместный снимок с заграничной поездки. Под фото Костюшкин написал безумно нежные и красивые слова.
«Это просто поразительно, я могу смотреть на нее часами, я могу дышать ей всю жизнь! Я готов ради нее на многое, если не сказать, что на все. Я так хочу, чтобы это была правда, и по окончании жизни, мы слились в одно целое, и ко всем моим минусам, добавились все ее плюсы. Она — это вера, справедливость, высшая степень материнства, красоты, доброты и нежности. Она только моя, только моя. Единственная, с Днем Рождения! (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)», — написал певец.
Подписчики восхитились поздравлением Стаса Костюшкина и пожелали их семье счастья и любви.
«Очень красивая пара!!! Здоровья, счастья, долгих лет»;
«Это так трогательно нежно и ласково. Такие романтичные, это круто»;
«Как трогательно»;
«С днем рождения, счастья вашей семье, здоровья, достатка. Вы суперрр!!!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Костюшкин ответил хейтерам на слухи о своей сексуальной ориентации.
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