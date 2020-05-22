Певец выложил пост в Instagram в честь дня рождения супруги.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @stas_kostyushkin_official, @karapylka

Стас Костюшкин трогательно поздравил свою супругу Юлию с днем рождения. В честь юбилея любимой женщины певец выложил в своем профиле в Instagram их совместный снимок с заграничной поездки. Под фото Костюшкин написал безумно нежные и красивые слова.

«Это просто поразительно, я могу смотреть на нее часами, я могу дышать ей всю жизнь! Я готов ради нее на многое, если не сказать, что на все. Я так хочу, чтобы это была правда, и по окончании жизни, мы слились в одно целое, и ко всем моим минусам, добавились все ее плюсы. Она — это вера, справедливость, высшая степень материнства, красоты, доброты и нежности. Она только моя, только моя. Единственная, с Днем Рождения! (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)», — написал певец.

Instagram @stas_kostyushkin_official

Подписчики восхитились поздравлением Стаса Костюшкина и пожелали их семье счастья и любви.

«Очень красивая пара!!! Здоровья, счастья, долгих лет»;

«Это так трогательно нежно и ласково. Такие романтичные, это круто»;

«Как трогательно»;

«С днем рождения, счастья вашей семье, здоровья, достатка. Вы суперрр!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Костюшкин ответил хейтерам на слухи о своей сексуальной ориентации.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
71.88
0.96 78.44
0.64
ТОП-6 знаков зодиака, которых легче всего сглазить

Последние новости

20:51
Сожитель до смерти избил мать пятерых детей в Петербурге
20:41
Разрушить мир на бегу: чем грозит «безумное» решение Трампа по «открытому небу»?
20:33
Вероломная судьба крейсера № 1: «Аврора» отмечает 120-летний юбилей
20:23
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для для Саши Архипова
20:23
В России выздоровели свыше трети инфицированных COVID-19
20:18
«Я могу дышать ей всю жизнь!» — Костюшкин трогательно поздравил жену с юбилеем

Сейчас читают

ТОП-7 имен обладатели которых считаются самыми умными людьми
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок