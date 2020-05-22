По словам вице-премьера РФ, для начала в стране должен снизиться коэффициент распространения коронавируса.

Голикова спрогнозировала, когда в РФ восстановится нормальная жизнь после пандемии

Фото: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с участием Владимира Путина спрогнозировала, когда россияне смогут вернуться к нормальной жизни. По ее словам, для этого коэффициент распространения коронавируса в стране должен опуститься до 0,5 и ниже. В настоящий момент, по данным ТАСС, этот показатель равен 0,93.

Как уточнила Голикова, соответствующий коэффициент отражает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, к постепенному снятию ограничительных мер можно перейти, когда этот показатель опустится ниже единицы. Если он достигнет отметки 0,5, можно будет переходить к третьему этапу смягчения ограничений.

«Почему 0,5? Потому что, понимая, что инфекция будет циркулировать, значение этого показателя на уровне 0,5 будет давать нам дополнительную уверенность в том, что мы можем спокойно жить нормальной жизнью и запускать отдельные отрасли экономики и экономику в целом», — пояснила вице-премьер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петербург пока не готов к смягчению введенных ограничений.

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