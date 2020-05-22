Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса заявил, что город пока не готов к смягчению введенных ограничений.

По его словам, на сегодняшний день тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Северной столице нет.

«До 31 мая сохраняются практически все ранее введенные запреты и ограничения. Для перехода к снятию ограничительных мер в городе должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койках. В Петербурге сейчас свободно 11%», — сказал Александр Беглов.

Глава Петербурга добавил, что помощь инфицированным коронавирусом в городе оказывает 21 стационар, в числе которых шесть федеральных медучреждений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем ученые испытали вакцину от COVID-19 на себе.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф