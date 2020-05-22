Петербург пока не готов к смягчению ограничений по коронавирусу — Беглов
Губернатор отметил, что тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Северной столице нет.
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Фото, видео: gov.spb.ru, 5-tv.ru
Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса заявил, что город пока не готов к смягчению введенных ограничений.
По его словам, на сегодняшний день тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Северной столице нет.
«До 31 мая сохраняются практически все ранее введенные запреты и ограничения. Для перехода к снятию ограничительных мер в городе должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койках. В Петербурге сейчас свободно 11%», — сказал Александр Беглов.
Глава Петербурга добавил, что помощь инфицированным коронавирусом в городе оказывает 21 стационар, в числе которых шесть федеральных медучреждений.
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