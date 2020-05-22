Зрители оставили более 2,6 млн комментариев и 2,2 миллиона отметок «Нравится».

Трансляции онлайн-фестиваля VK Fest 2020 набрали 280 миллионов просмотров

Фото: ВКонтакте

Завершился семидневный онлайн-фестиваль VK Fest. За его событиями следили зрители из России и 202 стран зарубежья. Трансляции фестиваля набрали около 280 млн просмотров и привлекли внимание 41 миллиона человек.

Пользователи активно обсуждали увиденное на протяжении всех семи дней, оставив 2,6 миллиона комментариев и написав 614 тысяч сообщений в тематических беседах в официальном сообществе VK Fest.

Кроме того, трансляциям онлайн-фестиваля поставили 2,2 млн отметок «Нравится». Зрители сделали более 405 тысяч публикаций с хештегом #vkfest2020. Также 2,4 миллиона пользователей приняли участие в квесте, выполняя задания от чат-бота.

Кроме того, во время фестиваля проходила благотворительная акция. Пользователи, отправляя друзьям подарки с хомяком Сеней, собрали более двух миллионов рублей, которые были переданы фондам AdVita и «Не напрасно» и центру «Насилию.нет». Первые две организации помогают больницам справиться со вспышкой коронавирусной инфекции, а третья оказывает поддержку жертвам домашнего насилия.

VK Fest 2020 проходил в период с 15 по 21 мая. Участие в нем приняли многие звезды шоу-бизнеса и эстрады, как отечественной, так и зарубежной: YUNGBLUD, Noize MC, «Дискотека Авария», Баста, Тима Белорусских, Николай Басков, Михаил Галустян, Глюкоза и другие.

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