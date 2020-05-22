Киркоров вспомнил, когда впервые встретил Пугачеву

Московский театра эстрады не раз сыграл важную роль в жизни Филиппа Киркорова. Здесь он начал путь к вершине славы как профессиональный артист. Здесь впоследствии поставил легендарный бродвейский мюзикл «Чикаго». И здесь же встретил главную женщину в своей жизни — Аллу Пугачеву. Об этом «поп-король» рассказал подписчикам в Instagram в день 35-летия творческой деятельности.

Instagram @fkirkorov

«Дебют моей творческой̆ жизни берет начало в этот весенний день с песни Владимира Шаинского „Московские ритмы“ и болгарского композитора Тончо Русева „Панаири“. Будучи 18-летним парнем даже мечтать не мог, что спустя почти 20 лет я буду ставить мюзикл „Чикаго“ на этой легендарной сцене. И еще. Именно в этом зале я еще подростком впервые увидел живой концерт „Женщина, которая поет“ Аллы Пугачевой в 1979 году», — поделился Киркоров.

Артист был женат на Примадонне с 1994 по 2005 год. Супружеская пара венчалась в Иерусалиме, но впоследствии была развенчана. В апреле Киркоров отпраздновал 53-летие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров сообщил неожиданные факты о скончавшемся от СОVID-19 сыне Моргуновой.