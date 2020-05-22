Неожиданные факты о скончавшемся от коронавируса сыне известного советского и российского диктора Светланы Моргуновой рассказал Филипп Киркоров. Оказывается, они с Максимом Моргуновым родились в один день в одном роддоме и в детстве дружили.

«В это невозможно поверить… Только узнал от Кати Рождественской… Наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме, и мы родились с Максимом в один день, дружили детьми, потом жизнь разбросала, и вот… Господи, тетя Света, сил тебе выдержать эту страшную трагедию…» — написал Киркоров в своем Instagram.

Певец также опубликовал пост дочери поэта Роберта Рождественского Екатерины, которая рассказала, что до 10 мая, когда Максим почувствовал себя плохо, он регулярно привозил маме продукты, оставлял сумки у двери и уходил, позвонив в звонок, чтобы не подвергать 80-летнюю женщину риску. А когда заболел, ничего ей не сказал, лечился дома.

«И вот… Горькое горе, горше и быть не может. Тут не скажешь „держись“, как держаться-то — невозможно. Не скажешь „время лечит“, не вылечит оно… И сил выстоять уже нет, утекли все… Светик, мы с тобой, а память о Максиме с нами…» — написала Екатерина Рождественская.

Instagram @fkirkorov

Как ранее писал 5-tv.ru, о смерти 52-летнего Максима Моргунова сообщил в соцсетях его двоюродный брат Илья Свиридов. По его словам, узнав о том, что заразился, единственный сын Светланы Моргуновой отправил родных на дачу и лечился дома, решив не обременять занятых тяжелыми пациентами врачей. Мужчина без сопутствующих хронических заболеваний, не входящий ни в какую группу риска скончался 19 мая.