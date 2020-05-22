Главное Следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по факту смерти матери пятерых детей возбудило уголовное дело. Как пояснил 5-tv.ru старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Сергей Капитонов, речь идет о статье об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«В настоящее время задержан мужчина 1985 года рождения, который, по версии следствия, 15 мая в квартире дома на Дальневосточном проспекте в ходе ссоры жестоко избил свою сожительницу — мать пятерых малолетних детей. Потерпевшая была госпитализирована в больницу, где скончалась спустя непродолжительное время», — сказал он.

Решает вопрос о мере пресечения задержанному в виде ареста и предъявления ему обвинения.

42-летняя Лидия скончалась в Александровской больнице, куда она была госпитализирована с тяжелыми побоями. Как рассказал 78.ru брат погибшей Вячеслав, ее убил гражданский супруг, с которым они прожили вместе 12 лет и родили пятерых детей.

Вячеслав узнал о случившемся 15 мая, когда сестра уже лежала в нейрохирургии. Где был сожитель — 35-летний Павел, он не знал.

Соседка Лидии этажом ниже рассказала Вячеславу подробности той роковой ночи.

«Она нам рассказала, что в ту ночь Лида кричала истошным ором с двух до шести утра», — вспоминает он.

На вопрос, почему никто не вызвал полицию, соседка ответила, что уже привыкла к постоянному шуму сверху, да и в принципе ей нет до этого дела. Но вот детям Лидии она не отказала, когда 16 мая ближе к пяти вечера они попросили накормить их. На вопрос, что же делает в это время мама, малыши сказали, что она «болеет».

«Накормив детей, она решила отвести их домой, где и обнаружила Лиду. Квартира была разгромлена полностью, разорван линолеум, местами сорван ламинат. Все вещи разбросаны, шкафы сломаны. Лида лежала на полу головой под кроватью. Приехавшая бригада скорой сказала, что надежды так себе. Старший ребенок сказал, что папа маму бил сковородкой», — рассказал брат жертвы.

В настоящее время малыши покойной находятся в детской больнице.

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