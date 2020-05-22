Чего ждать водным знакам от ретроградной Венеры?

Уникальное астрономическое явление продлится до 25 июня, в течение которого Раков, Скорпионов и Рыб ждут эмоциональные встряски.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Scott Kelly, 5-tv.ru

Период с 13 мая по 25 июня проходит под влиянием ретроградной Венеры. В целом на протяжении этого отрезка времени люди будут ощущать некое эмоциональное томление, от которого сложно будет избавиться.

Астролог Сергей Седашёв рассказал 5-tv.ru, чего в этот период следует ждать водным знакам зодиака.

В целом ретроградная Венера не окажет сильного влияния на Раков и Скорпионов, однако их эмоциональное состояние могут всколыхнуть старые обиды, непрожитые эмоции. Если они всплывают в сознании — их важно прожить и отпустить. Рекомендуется освободиться от прежнего груза.

Для Рыб период будет не таким благоприятным. Сильная эмоциональная нестабильность, сожаление по упущенным шансам или обиды на прежних партнеров могут всплывать в сознании и тревожить. Велика вероятность иллюзий в отношениях, так что желательно не завязывать новые отношения, а подождать с этим до конца июня.

Ранее Седашёв рассказал 5-tv.ru, как ретроградная Венера влияет на огненные и земные знаки зодиака.

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