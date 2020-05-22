С молоком матери. Может ли кормящая мать заразить ребенка коронавирусом?

Терапевт Юрий Ярошенко рассказал, может ли грудное молоко женщины передать COVID-19 малышу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /.J. Menzel / CHROMORANGE, 5-tv.ru

Немецкие вирусологи впервые обнаружили наличие нового коронавируса в материнском молоке. Ученые Ян Мюнх и Рюдигер Гросс исследовали грудное молоко двух женщин, у которых был подтвержден COVID-19. Одна из них была изолирована от ребенка, так как симптомы дали заподозрить болезнь на ранней стадии, вторая узнала диагноз позже. В молоке второй нашли РНК вируса, младенец оказался инфицирован. Однако понять, было ли заражение сделано через молоко, ученые не смогли. Результаты исследования опубликованы на сайте Ульмского университета.

Терапевт Юрий Ярошенко в беседе с 5-tv.ru заявил, что риск передачи COVID-19 через грудное молоко маловероятен, так как оно содержит антитела даже на ранних сроках заболевания. Напротив, такое молоко становится защитой для младенца.

«Нет, не влияет. У меня были такие женщины, которые кормят, и в общем никаких проблем это не доставляет. Молоко матери даже в начальных стадиях образует некоторое количество антител, которые в конечном итоге попадают к ребенку с молоком, и это один из защитных механизмов для ребенка, который находится на грудном вскармливании, чтобы не заболеть данным видом заболевания», — сообщил врач.

Наряду с этим он отметил, что единых рекомендаций для лечения беременных женщин от коронавируса пока не существует. По его словам, назначения будут зависеть от множества факторов: возраста будущей мамы, срока беременности, особенностей заболевания.

«До 12 недель нельзя давать ничего, после можно, но лишь некоторые лекарства. И если болезнь проходит в легкой степени, то стараемся ничего не давать, только витамины», — заключил Ярошенко.

Ранее главный врач «Родильного дом № 16» в Санкт-Петербурге Владимир Шапкайц рассказал 5-tv.ru, что делать, если вы забеременели в период пандемии COVID-19.

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