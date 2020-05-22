Два человека погибли в результате пожара в больнице в Татарстане

Возгорание произошло в палате ЦРБ города Зеленодольска.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, ВКонтакте @zd_life

Два человека погибли, трое пострадали в результате пожара в больнице в Татарстане. Возгорание произошло в палате в сосудистом отделении ЦРБ города Зеленодольска. По предварительным данным, двое из выживших находятся в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом.

Отмечается, что в больнице не лежат инфицированные коронавирусом пациенты. Как сообщает «Интерфакс», вероятно загорелось оборудование. Из здания медучреждения эвакуированы 88 человек. Обстоятельства произошедшего уточнятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в результате возгорания аппарата ИВЛ в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли шесть человек. Пожар в реанимационном отделении случился 12 мая. Пламя вспыхнуло на шестом этаже лечебного учреждения и охватило площадь десять квадратных метров.

Позже было установлено, что возгорание случилось в аппаратах ИВЛ. После этой трагедии и аналогичного пожара в Москве СКР начал проверку на заводе-производителе аппаратов ИВЛ марки «Авента». Росздравнадзор приостановил обращение оборудования данного типа.

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