По данному факту проводится прокурорская проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, МЧС России

Три человека скончались в результате пожара в больнице татарстанского Зеленодольска. По данному факту проводится прокурорская проверка. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана Илдуса Нафикова по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства совместно с МЧС установят причины аварии, оценят соблюдение в больнице требований пожарной безопасности, а также действия сотрудников медучреждения в режиме ЧС и выявят ответственных за это происшествие лиц», — сказал представитель ведомства.

Он также отметил, что на особый контроль взято расследование возбужденного после пожара уголовного дела по статье 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

ЧП произошло в медучреждении, расположенном в доме № 1 по улице Гоголя. По предварительным данным, из-за короткого замыкания начался пожар в палате на первом этаже. Из здания эвакуировали 88 человек.

В результате произошедшего скончались три пациента. Еще трое пострадавших госпитализированы в реанимацию. Отмечается, что в больнице не было людей больных коронавирусом. Кроме того в региональном Минздраве заявили, что пожар не связан с аппаратами ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры пожара в больнице татарстанского Зеленодольска.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
71.88
0.96 78.44
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:21
В НАТО назвали условия для возвращения США к Договору по открытому небу
3:53
Число погибших при пожаре в больнице Зеленодольска возросло до трех
3:26
«Заплатите!» — Виктория Боня согласна терпеть унижения на ток-шоу за деньги
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака
2:44
Наручники и электрошокер: двое красноярских следователей обвиняются в пытках
2:32
Момент крушения самолета в Пакистане попал на видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака
Суббота 23 мая — почему от сегодняшних действий зависит успех ближайших 30 дней
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок