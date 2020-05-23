Число погибших при пожаре в больнице Зеленодольска возросло до трех
По данному факту проводится прокурорская проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».
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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, МЧС России
Три человека скончались в результате пожара в больнице татарстанского Зеленодольска. По данному факту проводится прокурорская проверка. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана Илдуса Нафикова по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
«В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства совместно с МЧС установят причины аварии, оценят соблюдение в больнице требований пожарной безопасности, а также действия сотрудников медучреждения в режиме ЧС и выявят ответственных за это происшествие лиц», — сказал представитель ведомства.
Он также отметил, что на особый контроль взято расследование возбужденного после пожара уголовного дела по статье 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».
ЧП произошло в медучреждении, расположенном в доме № 1 по улице Гоголя. По предварительным данным, из-за короткого замыкания начался пожар в палате на первом этаже. Из здания эвакуировали 88 человек.
В результате произошедшего скончались три пациента. Еще трое пострадавших госпитализированы в реанимацию. Отмечается, что в больнице не было людей больных коронавирусом. Кроме того в региональном Минздраве заявили, что пожар не связан с аппаратами ИВЛ.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры пожара в больнице татарстанского Зеленодольска.
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