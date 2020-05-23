Изгнали из рая: Шнуров сожалеет о завершении самоизоляции

Сергей Шнуров в привычной ему стихотворной манере рассказал, что они с женой стали Робинзоном и Пятницей на необитаемом острове под названием райская дача. И это им очень даже нравилось.

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Фото, видео: Instagram @shnurovs

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сергей Шнуров посвятил стихи жизни в самоизоляции и выложил их на своей странице в Instagram. Поэт рассказывает о жизни с молодой супругой на даче, сравнивая ее с раем.

Себя он видит Робинзоном, а свою жену называет Пятницей. Поэт радуется, что ему не нужно каждый день крутить баранку, а жене — «переться спозаранку» в «маникюрнопедикюрный кабинет», они вымачивают барашка в вине и уже собирались покупать парник, как райской жизни пришел конец — Путин объявляет по телевизору окончание режима самоизоляции, но автор «не готов к рабочему сезону».

«Мы с женой застыли у сарая,

Как застыл у шлюпки Робинзон», — описывает свою реакцию Шнур.

Возвращение к привычной жизни лидер группы «Ленинград» воспринимает как изгнание из рая.

«Быт состряпали со временем нехрупкий.
Обжились. А думал, западня.
Складки живота мне как зарубки,
В память о счастливых этих днях», — заключает поэт, сравнив себя со «старым баобабом».

Instagram @shnurovs

К слову, в такой ассоциативной и шутливой манере Сергей Шнуров описал состояние многих россиян. Поклонники единодушно с ним согласились и, судя по отзывам, разделили все описанные им в стихотворном произведении чувства и эмоции.

«Браво, маэстро!»

«Четко, и с пузом в тему».

«У меня видимо один месяц за два идет. Уже живота не хватает».

«Буду вспоминать это время с теплотой, лишь бы не задело никого».

«Аж грустно стало, нам тоже кайфово дома вместе», — пишут комментаторы.

Впрочем, в Москве пока сохраняются достаточно строгие ограничительные меры. Поэтому музыкант может не волноваться. Рай в его жизни еще может подзадержаться.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Сергей Шнуров напугал фанатов, заявив, что заразился коронавирусом, но позже объяснил, что пошутил — просто не хотел, чтобы к нему на дачу приезжал Александр Кержаков.

Тема:
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