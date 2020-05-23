Назван самый простой способ дезинфекции многоразовых масок

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США озвучили свои рекомендации.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Robert Michael, /Sascha Steinach via www.imago-im, / Roland Weihrauch, /Creativ Studio Heinemann, /Hauke-Christian Dittrich

Тема:
Эпидемия коронавируса

Американские специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний назвали самый простой способ дезинфекции многоразовых масок.

Как сообщает MedicalXpress, рекомендуется стирать защитные средства в горячей воде обычным мылом. После обработки маску необходимо тщательно просушить. Чистые защитные средства перед новым использованием следует хранить в закрытых бумажных пакетах.

Специалисты из США добавили, что в качестве маски можно применять фрагменты старых футболок, шарфы и банданы. Помимо прочего, представители центров не рекомендуют покупать защитные средства, которые используют врачи, чтобы не создавать их дефицит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские медики могут стать «беззащитными» из-за перчаточного режима.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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