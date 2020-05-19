Трикини вместо бикини: коронавирус вызвал революцию в мире пляжной моды

Модницам предлагается кроме плавок и бюстгальтера надевать еще и маску.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Martina Katz; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирус вызвал настоящую революцию в мире пляжной моды. Перед самым стартом летнего сезона итальянка Тициана Скарамуццо предложила идею, как сделать отдых у моря безопасным. Дизайнер в шутку сшила купальники в стиле COVID. Модель получила название «трикини» — к традиционным двум деталям гардероба автор добавила подходящую маску.

Модель тут же произвела фурор в сети — заказы поступают со всего мира. Заинтересовались идеей и мужчины, которым тоже хочется быть в тренде. К слову, во многих странах уже готовятся ослабить ограничительные меры. В частности, людям разрешат отдыхать на пляжах с соблюдением социальной дистанции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как по мнению Владислава Лисовца изменится мода после пандемии. Эксперт моды поведал, что, вероятнее всего, после окончания периода самоизоляции, люди захотят надевать яркую и блестящую одежду.

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Тема:
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