В Петербурге забившего до смерти многодетную мать сожителя задержали дважды

Сожителя, забившего до смерти 41-летнюю многодетную мать в Петербурге, стражи порядка задержали дважды. Как стало известно 5-tv.ru, благодаря ошибке в заключении судмедэксперта о причинах смерти женщины, 34-летнему подозреваемому удалось пробыть на свободе лишние четыре часа.

Изначально вскрытием было установлено, что пострадавшая ушла из жизни из-за развившейся двусторонней пневмонии. Повторная экспертиза указала на то, что многодетная мать скончалась в результате ушиба головного мозга.

Предполагаемый злоумышленник был задержан 22 мая и водворен в изолятор временного содержания. В отношении уроженца Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать пятерых детей умерла в Петербурге после драки с мужем.