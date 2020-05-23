В Петербурге забившего до смерти многодетную мать сожителя задержали дважды
Ошибка в заключении судмедэксперта дала возможность подозреваемому пробыть на свободе лишние четыре часа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Сожителя, забившего до смерти 41-летнюю многодетную мать в Петербурге, стражи порядка задержали дважды. Как стало известно 5-tv.ru, благодаря ошибке в заключении судмедэксперта о причинах смерти женщины, 34-летнему подозреваемому удалось пробыть на свободе лишние четыре часа.
Изначально вскрытием было установлено, что пострадавшая ушла из жизни из-за развившейся двусторонней пневмонии. Повторная экспертиза указала на то, что многодетная мать скончалась в результате ушиба головного мозга.
Предполагаемый злоумышленник был задержан 22 мая и водворен в изолятор временного содержания. В отношении уроженца Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать пятерых детей умерла в Петербурге после драки с мужем.
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