42-летняя мать пятерых детей скончалась в Александровской больнице Петербурга, куда она была госпитализирована с тяжелыми побоями.

«Папа бил маму горячей сковородкой. Было сказано это старшим малышом. А вы, где были? Нам он сказал — спать, и мы сидели в комнате и спали. Младшая девочка, которой три годика, подошла — держится за ногу, говорит — папа сказал — меня убьет. Но почему-то не убил», — рассказала соседка погибшей Елена Русанова.

Крики, ругань, детский плач — в квартире сверху — в этом доме на Дальневосточном проспекте — Елена слышала почти все два года, как поселилась здесь. Знала всю семью. Погибшая с подозреваемым жили в гражданском браке 12 лет. У них было пять малолетних детей. Всех их часто видели во дворе — с многочисленными синяками и царапинами. А мама нередко попадалась на глаза — избитой до полусмерти.

«Мы в очередной раз привезли обеды, и Лида не пришла за ними. Мы решили привезти их домой. Увидели детей на улице, сказали — пойдемте кушать. Они как-то в сторону — и нет, мы не голодные, мы не пойдем. Поняла, что что-то не так», — рассказала сотрудник управляющей компании Анастасия Сафоева.

Троих детей отвели к соседке. И поднялись в квартиру, еще за двумя — младшими. На стук никто не открыл, хозяйка пыталась что-то прокричать изнутри. Тогда Елена взяла у старшего ребенка ключ.

«Квартира разгромлена просто в хлам. Я такого за 40 лет не видела жизни, честное слово. Разорван линолеум, разорваны провода, ламинат, который там лежал — просто поднят, переломан, вещи разбросаны, мебель разгромлена», — отметила соседка погибшей Елена Русанова.

Многодетная мать лежала на полу, голова под кроватью. Приехавшие медики отвезли женщину в Александровскую больницу. Но помочь ей уже не смогли — там она скончалась от полученных травм.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“. В настоящее время задержан мужчина, 1985 года рождения», — пояснил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

Погибшая Лидия Куха — коренная петербурженка, находилась в декретном отпуске. Чтобы как-то прокормить семью — подрабатывала ремонтами. По специальности она маляр-штукатур.

«Ничего хорошего он не представлял из себя. У меня с ним всегда были натянутые отношения. Ничем не занимался — на шее у сестры сидел? Получается так. Мы помогали ей, как могли. Постоянно говорили — Лида, Лида, расходись с ним. Зачем он тебе. Но любовь зла, как говорится», — рассказал брат погибшей Вячеслав Куха.

Но, видимо, в последнее время нервы у погибшей уже не выдерживали. Своего сожителя она выгнала. Но он все равно, как говорят жильцы, совершал налеты, избивал погибшую, отбирал у нее деньги.

«Все пятеро детей…находятся в этой детской городской больнице. Со слов родственников, сейчас с ними все в порядке. Как говорит брат погибшей, гражданский муж его сестры поднимал руку и на детей тоже. Они очень боялись своего отца. Соседи неоднократно обращались и в полицию, и в органы опеки. Почему этот кошмар продолжался минимум два года — теперь будут разбираться в следственном комитете», — говорит корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Шувалов.

Сейчас подозреваемый задержан, правоохранительными органами решается вопрос об аресте и предъявлении ему обвинения.