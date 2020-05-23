В России 70% населения выработает иммунитет к коронавирусу

По словам терапевта Юрия Ярошенко, в течение ближайших трех-четырех месяцев в стране пройдет иммунизация социума.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sergei Mikhailichenko, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Врач-терапевт многопрофильного медицинского центра в Петербурге Юрий Ярошенко в беседе с 5-tv.ru отметил, что в ближайшем будущем 70% населения России обретет иммунитет к коронавирусу.

Специалист отметил, что россияне максимально переболеют COVID-19 за три-четыре месяца.

«Где-то три-четыре месяца будем считать так. За это время все максимально переболеют, во всяком случае, по сценарию, по которому идет Россия, и у нас уже в популяции будет на 70% минимум наработан иммунитет, который людей будет защищать достаточно активно», — сказал врач.

Юрий Ярошенко добавил, что переболевшие коронавирусом жители страны могут спокойно контактировать с теми, кто не был инфицирован. Данные категории людей неопасны друг для друга в рамках единого социума.

Терапевт подчеркнул, что россияне с положительным результатом теста на COVID-19 должны соблюдать самоизоляцию.

«Те, кто переболел, и те, кто нет, они друг для друга неопасны и могут жить спокойно без каких-либо ограничений в едином социуме. Для тех, которые болеют, есть понятное слово — изоляция. Оно до сих пор актуально. Единственный метод спастись и не заболеть — это избегать заражения», — заключил Юрий Ярошенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, постепенное снижение количества новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ позволяет говорить о положительной тенденции.

 

Тема:
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