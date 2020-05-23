Двойняшки Пугачевой и Галкина рассказали, кем хотят стать в будущем

Недавно Максим Галкин общался в онлайн-режиме с супругом Анны Нетребко Юсифом Эйвазовым. Они обсудили воспитание детей, творчество, любовь к своим женам и, конечно, наболевшую тему — режим самоизоляции. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Потом к диалогу присоединилась сама Анна Нетребко с сыном Тьяго, а Максим Галкин позвал своих двойняшек Лизу и Гарри. Оперная дива решила поинтересоваться у детей, кем они хотят стать в будущем.

Гарри рассказал, что хочет пойти по стопам отца, а вот Лиза мечтает стать писательницей. Она уже начала писать книгу, где главной героиней является простая девочка, даже не подозревающая, что является волшебницей.

11-летний сын Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова Тьяго, как и Лиза, не планирует продолжать дело родителей, а хочет стать мультипликатором.

У детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой много талантов, которые звездные родители не перестают демонстрировать в социальных сетях. Шестилетние Лиза и Гарри поют, читают стихи, делают различные поделки, занимаются спортом и даже пародируют знаменитостей. Телеведущий и Примадонна занимаются развитием своих наследников, так что у двойняшек точно не будет проблем с карьерной деятельностью в будущем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Гарри Галкина проявился дар изобретателя.