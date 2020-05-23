«Я слышал крики людей»: выживший после крушения самолета в Пакистане рассказал о трагедии

Один из двух пассажиров, выживших при крушении самолета Airbus A-320, Мухаммад Зубаир в интервью телеканалу Geo News рассказал подробности трагедии, а также своего чудесного спасения.

По словам мужчины, пилоты предприняли несколько попыток, чтобы корректно зайти на посадку. После очередной неудачи окружающие начали молиться вслух, словно предчувствуя катастрофу. Спустя еще около 10-25 минут пилот Airbus объявил о снижении, но самолету не удалось достигнуть посадочной полосы — он рухнул прямо на жилые дома. Ввиду столь сильного удара Зубаир потерял сознание, а когда пришел в себя увидел страшную картину.

«Везде был дым и крики со всех сторон. Огонь — это все, что я мог видеть. Людей я не видел, только слышал их крики. Я отстегнул ремень безопасности и увидел просвет, я пошел по направлению к свету. Прыгать пришлось с трехметровой высоты», — вспоминал Мухаммад.

Чудом уцелевшего пассажира сразу же доставили в местную больницу, констатировав множественные ожоги. Как утверждает сам мужчина, несмотря на травмы, он чувствует себя достаточно хорошо.

Пассажирский лайнер Airbus A-320 «Пакистанских международных авиалиний» потерпел крушение 22 мая, при заходе на посадку в аэропорту города Карачи. В момент трагедии на борту находились 91 пассажир и восемь членов экипажа. Из 97 человек выжили лишь двое. Известно, что второй уцелевший — глава Банка Пенджаба Зафар Масуд — получил множественные переломы при крушении самолета, но также находится в стабильном состоянии.

В настоящий момент на месте трагедии продолжают работать поисково-спасательные отряды. Сотрудники экстренных спецслужб обнаружили черные ящики и приступили в расшифровке данных для получения объективной информации об авиакатастрофе.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео последних секунд полета пакистанского Airobus A-320.