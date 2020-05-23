«Показания» артистов о якобы имевшем место десять лет назад романе несколько разнятся.

Светличная и Шаляпин рассказали, что на самом деле было между ними

Фото: из личного архива Прохора Шаляпина

Актриса Светлана Светличная, отметившая на днях 80-летний юбилей и Прохор Шаляпин, который моложе актрисы почти на полвека, прокомментировали слух о якобы имевшем место десять лет назад романе между ними. О близости между певцом и звездой «Бриллиантовой руки» ранее рассказал сайту KP.RU друг детства Шаляпина, фотограф Виктор Панкратьев.

«Было видно, как Светлана расположена к Прохору. Рядом с ним она не была похожа на пожилую даму. Даже подруги ее замечали, как она вдруг надела мини, стала делать эффектный макияж. Не знаю, почему их с Прохором пути разошлись. Это была очень эффектная пара», — сказал он.

Сам Шаляпин информацию не опроверг, но и романом это называть не стал. В интервью интернет-порталу Teleprogramma.pro певец рассказал, что они со светличной «очень хорошо дружили».

«Фотограф говорит, что у нас был роман? Он что, свечку держал? У нас была странная дружба. Так, видимо, виделось со стороны. Я находил в ней близкого человека», — заявил он.

По словам Прохора, Светлана Афанасьевна — умная женщина, ему с ней было интересно, и ни часто гуляли вместе и ходили в гости друг к другу, эти отношения длились около двух лет.

В свою очередь Светлана Светличная информацию о своем романе с Шаляпиным категорически опровергла, назвав певца «сумасшедшим» и «больным», а его рассказы о ней неправдой.

«Да никогда в жизни у нас не было романа», — сказала она

Актриса добавила, что если бы встретила сейчас Прохора, не удержалась бы и дала бы ему за распространение сплетен по лицу.

«Он совсем не мой тип людей. Есть вот такие больные люди… Для меня только существуют люди, которые думают достойно», — цитирует Светличную Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новая любовница Прохора Шаляпина, миллионерша из Канады Татьяна Клаудиа Девис купила на его имя четыре квартиры в Москве.

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