Новая любовница Шаляпина купила на его имя четыре квартиры в Москве

Новая любовница Прохора Шаляпина купила и оформила на его имя четыре квартиры в Москве. Общая стоимость недвижимости составляет около 70 миллионов рублей, сообщает KP.RU. По информации издания, 40-летняя Татьяна Клаудиа Девис — гражданка Канады, ее семья переехала туда еще в 90-е годы прошлого века. Миллионерша владеет сетью адвокатских компаний.

Как рассказала ее подруга Виктория Пасечникова, Прохор убедил даму, что сейчас иностранцам очень выгодно вкладывать средства в московскую недвижимость. А поскольку сама предпринимательница из-за коронавируса приехать в Россию не может, все сделки решила оформить на возлюбленного.

«Татьяна настолько очарована и доверяет Прохору, что решила на некоторое время оформить на него всю купленную ею в Москве недвижимость… Я ей говорю, мол, ты еще можешь поплатиться за свою беспечность, но она никого не хочет слушать», — беспокоится подруга.

Как выяснило издание, у самого Шаляпина есть квартира площадью 85 квадратных метров на Ленинском проспекте, подаренная ему поэтессой Аллой Пеняевой. Ее он сдает, а живет в довольно скромной «сталинке» в 55 квадратных метров на улице Автозаводская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о роскошном отдыхе Прохора Шаляпина с Татьяной Девис. Только на гостиницу в Лос-Анджелесе за неделю пара потратила около двух миллионов рублей. А разъезжали влюбленные на автомобиле премиум-класса, аренда которого обходится в семь тысяч рублей в час.