Лжеомбудсмену предъявили обвинение в распространении порнографии

Сотрудники полиции возбудили еще одного уголовное дело в отношении владельца паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, заявил глава пресс-службы ГУ МДВ по Москве Владимир Васенин.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенный группой лиц по предварительному сговору«», — пояснил госслужащий.

И в заключение добавил, что основанием для возбуждения нового уголовного дела, а также проведения следственной проверки, явилась жалоба женщины, чьи интимные фото Воронцов якобы опубликовал в сети.

Известно, что администратор паблика «Омбудсмен полиции» уже несколько недель находится под стражей. Поводом для задержания стало заявление от сотрудника МДВ, рассказавшего, что Владимир путем шантажа требовал с него кругленькую сумму. В противном случае обещал выложить в интернет личные фото недруга. Подумав, что это — банальная шутка, мужчина отказал оппоненту. Но уже через несколько часов увидел в сети непристойные кадры со своим изображением.

Проведя досудебное расследование, сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство». Позже состоялось предварительное слушание дела в Тверском суде столицы, по результатам которого Владимира Воронцова арестовали до 6 июля 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что создателя паблика «Омбудсмен полиции» госпитализировали после ареста.