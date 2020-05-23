О таких спасительных свойствах бороды человечество еще не знало
Ученые из США воспользовались для эксперимента наковальней.
Фото: www.globallookpress.com /Soeren Stache
Природа наделила мужчин возможностью отрастить бороду не просто так — как выяснили американские ученые, растительность на подбородке может послужить защитой нижней челюсти от переломов.
Группа исследователей из университета штата Юта провела ряд экспериментов с использованием макетов челюсти с искусственной бородой из шерсти, которые они поочередно помещали в специально созданное подобие наковальни.
В этом механизме стержень массой около пяти килограмм и диаметром три сантиметра резко падал на якобы человеческую челюсть. Ученые сделали массу математических и физических расчетов, например, соотнесли силу удара и длину растительности.
В итоге они пришли к выводу, что густая длинная борода значительно эффективнее поглощает энергию от удара тупым предметом, что, по их мнению, может минимизировать ущерб для ее обладателя, например, во время драки.
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