Ученые из США воспользовались для эксперимента наковальней.

О таких спасительных свойствах бороды человечество еще не знало

Фото: www.globallookpress.com /Soeren Stache

Природа наделила мужчин возможностью отрастить бороду не просто так — как выяснили американские ученые, растительность на подбородке может послужить защитой нижней челюсти от переломов.

Группа исследователей из университета штата Юта провела ряд экспериментов с использованием макетов челюсти с искусственной бородой из шерсти, которые они поочередно помещали в специально созданное подобие наковальни.

В этом механизме стержень массой около пяти килограмм и диаметром три сантиметра резко падал на якобы человеческую челюсть. Ученые сделали массу математических и физических расчетов, например, соотнесли силу удара и длину растительности.

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В итоге они пришли к выводу, что густая длинная борода значительно эффективнее поглощает энергию от удара тупым предметом, что, по их мнению, может минимизировать ущерб для ее обладателя, например, во время драки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Великобритании стартовал флешмоб, в ходе которого женщин призывали не бриться.

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