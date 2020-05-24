Президент РФ отметил, что российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к традициям своих предков.

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщает пресс-служба Кремля. Глава российского государства отметил, что праздник разговения несет в себе особый духовный смысл для последователей ислама.

«Знаменуя окончание священного месяца Рамадан, праздник разговения несет особый духовный смысл, радость обретения нового бесценного опыта нравственного очищения, самосовершенствования. На протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и проявлением внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе», — цитирует пресс-служба Кремля президента России.

Владимир Путин подчеркнул, что мусульманская община РФ с глубоким почтением относится к традициям своих предков и приобщает к ним подрастающее поколение.

«Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ добавил, что в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки из-за угрозы распространения коронавируса последователи ислама взяли на себя ответственную гуманитарную и благотворительную миссию по сбережению жизни и здоровья людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хабиб Нурмагомедов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

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