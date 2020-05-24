Видео: Писательницу Лену Ленину ограбили в собственном доме во Франции

Общественности о произошедшем рассказал друг светской львицы Прохор Шаляпин.

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Фото, видео: Instagram @shalyapin_official

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российскую писательницу Лену Ленину ограбили в собственном доме во Франции. Информацию об инциденте распространил в своем аккаунте в Instagram ее друг Прохор Шаляпин.

Певец отметил, что преступники пробрались в жилище светской львицы, пока она спала на втором этаже. Артист отметил, что злоумышленники не стали покушаться на драгоценности и деньги Лены Лениной.

«Вынесли все продукты! Даже мешок с ее любимыми яблоками унесли! Не тронули только собачью еду…», — написал Прохор Шаляпин.

Instagram @shalyapin_official

По его словам, в условиях самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса еда стала дороже многих вещей.

«В фантастическое время мы живем! Будьте осторожны в своих домах! Вот тебе и Франция», — заключил певец.

По словам подписчиков Прохора Шаляпина, главное, что Лена Ленина не пострадала во время ограбления. Некоторые юзеры порекомендовали певцу срочно принять участие в каком-либо шоу и рассказать о произошедшем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свадьба Лены Лениной с шеф-поваром московского ресторана могла быть фальшивой.

Тема:
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