Видео: Писательницу Лену Ленину ограбили в собственном доме во Франции
Общественности о произошедшем рассказал друг светской львицы Прохор Шаляпин.
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Фото, видео: Instagram @shalyapin_official
Российскую писательницу Лену Ленину ограбили в собственном доме во Франции. Информацию об инциденте распространил в своем аккаунте в Instagram ее друг Прохор Шаляпин.
Певец отметил, что преступники пробрались в жилище светской львицы, пока она спала на втором этаже. Артист отметил, что злоумышленники не стали покушаться на драгоценности и деньги Лены Лениной.
«Вынесли все продукты! Даже мешок с ее любимыми яблоками унесли! Не тронули только собачью еду…», — написал Прохор Шаляпин.
По его словам, в условиях самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса еда стала дороже многих вещей.
«В фантастическое время мы живем! Будьте осторожны в своих домах! Вот тебе и Франция», — заключил певец.
По словам подписчиков Прохора Шаляпина, главное, что Лена Ленина не пострадала во время ограбления. Некоторые юзеры порекомендовали певцу срочно принять участие в каком-либо шоу и рассказать о произошедшем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что свадьба Лены Лениной с шеф-поваром московского ресторана могла быть фальшивой.
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