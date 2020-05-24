Знак зодиака, ради которого любимый может вас бросить

«Предупрежден значит вооружен», — гласит народная мудрость. Чтобы самый ужасный кошмар практически любой любящей женщины не стал реальностью, астрологи советуют внимательно изучить гороскоп любимого и узнать, на какой знак зодиака он может вас променять, если вдруг ваши отношения дадут трещину.

Овен

Представители этого знака зодиака импульсивны и любят активных и общительных людей. И если вдруг мужчине станет с вами скучно, с большой долей вероятности он может предпочесть вам остроумных Близнецов, с которыми можно постоянно пробовать что-то новое.

Телец

Обычно Тельцы постоянны в своих привязанностях и стараются хранить верность партнеру. Разорвать отношения их могут побудить только серьезные обстоятельства. А заинтересовать их могут предприимчивый и ненавидящий рутину Стрелец, всегда готовый пуститься в приключения.

Близнецы

Мужчинам-Близнецам постоянство не свойственно в принципе. Тем не менее они бессознательно стремятся как-то упорядочить создаваемый ими же самими хаос. Исходя из этого, в случае проблем в ваших отношениях могут переключить свое внимание с вас на прагматичную и организованную Деву.

Рак

Эмоциональные, но несколько отстраненные Раки легко находят общий язык с загадочными Скорпионами. Поэтому если ваш любимый — Рак, именно со стороны представительниц именно этого знака зодиака следует ожидать удара в спину.

Лев

Львы обожают внимание и нуждаются в постоянной заботе. Если вдруг вы перестанете удовлетворять эти потребности партнера, он скорее всего уйдет к заботливому Раку, готовому посвящать ему все свое время.

Дева

Мужчину, рожденного под знаком Девы, у вас может легко увести женщина-Козерог. У своевольных Дев высокие стандарты в отношении всего, что они хотят получить от жизни, и именно амбициозный прекрасно им соответствует.

Весы

Дружелюбные Весы располагают к себе всех, в том числе и представителей своего же знака зодиака. И если ваш мужчина и решится оставить вас, то только ради Весов.

Скорпион

Сдержанные Скорпионы могут бросить вас ради Овнов, которые способны мотивировать их сделать то, чего им очень не хватает — выйти за пределы зоны комфорта.

Стрелец

Мужчина-Стрелец никогда не пройдет мимо женщины-Тельца, которая способна приручить их свободолюбивый нрав и подарить ощущение стабильности. Поэтому не стоит держать представительниц этого знака в близких подругах.

Козерог

Сосредоточенные на будущем амбициозные Козероги часто пренебрегают заботой о себе. И если вы не сможете обеспечить своего любимого необходимым вниманием и комфортом, он может променять вас на заботливого Рака.

Водолей

Водолеи неохотно делятся своими чувствами с окружающими, но разобраться в сложных эмоциях им способны помочь Рыбы. Их и предпочтет ваш партнер, если в ваших отношениях исчезнет взаимопонимание.

Рыбы

Романтичных Рыб всегда привлекают отстраненные и самодостаточные Водолеи. Ради представительницы этого знака зодиака ваш невероятно эмоциональный партнер и может вас оставить с большой долей вероятности, пишет Femmie.

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