Прокуратура начала проверку в больнице Башкортостана после жалоб медицинских работников
Последней каплей стали сообщения о возможном инциденте с изолированием двух медсестер в морге из-за подозрений на COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com /Cozzoli/Fotogramma/Ropi
Прокуратура Башкортостана организовала следственную проверку в Архангельской районной больнице после жалоб двух медицинских работников, которых якобы заперли в морге из-за подозрения на заражение COVID-19. Информация об этом появилась на сайте Генпрокуратуры РФ в воскресенье, 24 мая.
По данным издания ProUfu.RU, 14 мая в медучреждение поступила 65-летняя пациентка с подозрением на COVID-19. Когда диагноз подтвердился, руководство больницы распорядилось немедленно перевести женщину на лечение в поликлинику Уфы, а двух медсестер, контактировавших с ней, обязали провести санитарную обработку всего помещения. После того, как работы были закончены, младший медперсонал изолировали в здании морга, одно из помещений которого переоборудовали под бокс для инфицированных COVID-19.
«Окна заколочены железной решеткой, в помещении нет горячей воды, душа, мыла. Отопления тоже нет — холодно. Но больше всего угнетал запах трупов», — цитирует издание 51-летнюю медсестру.
Для большей надежности к женщинам приставили охрану. На утро же отпустили лишь одну из медсестер, разрешив ей самоизолироваться дома. Вторую отправили на смену. Проработав целый день с пациентами, женщину также отпустили. Больничный обе медсестры смогли открыть только 20 мая, после многочисленных скандалов с руководством.
Как уточняется в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ, в той же самой Архангельской ЦРБ не раз возникали конфликтные ситуации. Так, например, сотрудники больницы жаловались на ущемление прав, низкие заработные платы и отсутствие стимулирующих выплат. С этими и другими нарушениями теперь разберутся следственные органы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами врачам.
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