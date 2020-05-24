Вот уже который день пользователи сети обсуждают одно из самых долгожданных событий года — предстоящую свадьбу хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и дочери тренера «Спартака» Алисы Знарок.

Как оказалось, молодые больше года скрывали, что помолвлены — предложение было сделано еще 8 мая 2019 года. Возможно, влюбленные молчали бы и дальше, но в какой-то момент все же решили порадовать поклонников и друзей этой замечательной новостью в нелегкий для всей страны период.

Правда, как оказалось, не все близкие люди пары сразу поняли, что произошло. Так, Артемий признался, что одними из первых о грядущей свадьбе узнали, конечно же, их родители. В том числе, отец невесты — Олег Знарок. С ним-то и связана смешная история о том, как папа не заметил «того самого кольца» на руке любимой дочери.

«Алиса устроила конференц-колл: подключились ее мама, сестра и папа. Алиса всех поприветствовала, сразу показала кольцо в камеру. А Олег Валерьевич только-только вернулся с какой-то игры. И, не обращая внимания на Алису, стал мне кричать: „Эй, Панара, ты видел, как мы их разорвали сегодня? Вот так надо играть!“ Он что-то еще сказал, но я не особо разобрал — связь плохая была. А потом он закончил: „Ну, все, ладно, пока“. И отключился», — вспоминал хоккеист в интервью РИА Новости.

А также, смеясь, добавил, что такое поведение характерно для Олега Знарока, тем более, что в тот самый момент у «Спартака» шли сборы и тренеру просто некогда было отвлекаться на всякие мелочи.

«Мы только потом осознали, что он не понял, с какой целью был организован этот звонок. Ему потом уже все расшифровали!» — подытожил Панарин.

Instagram @artemiypanarin

Знаменитый хоккеист Артемий Панарин и Алиса Знарок хотели организовать большую свадьбу еще в начале 2020 года. Однако пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Теперь же грандиозное событие откладывается до лучших времен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Потап и Настя Каменских отметили ситцевую свадьбу.